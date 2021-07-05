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Çocuklar için eğlenceli, rengarenk bir keşif kitabı
Telma Guimarães’in yazdığı, Jana Glatt’ın resimlediği Buradaki Kitap Nereye Gitti?, 3 ve üzeri yaş grubu için Sezen Kiraz çevirisiyle Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 12:01
Ödüllü illüstrasyonlarıya çocukların renkler ve nesnelerle ilgili algılarını harekete geçiren, hayal gücünü geliştiren eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı.
"Buradaki kitap nereye gitti?" sorusuyla başlayan macera, farklı sorularla hayvanların ve nesnelerin renkli resimleri arasında kaybolduğunuz eğlenceli bir bulmaca oyununa dönüşüyor.
BİR KEŞİF MACERASI
Bu keşif macerasında bize katılıp birbirinden güzel illüstrasyonlar arasında saklanan tüm hayvanları bulmamıza yardımcı olur musunuz?