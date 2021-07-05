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    Çocuklar için eğlenceli, rengarenk bir keşif kitabı

    Telma Guimarães’in yazdığı, Jana Glatt’ın resimlediği Buradaki Kitap Nereye Gitti?, 3 ve üzeri yaş grubu için Sezen Kiraz çevirisiyle Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 12:01
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    Çocuklar için eğlenceli, rengarenk bir keşif kitabı

    Ödüllü illüstrasyonlarıya çocukların renkler ve nesnelerle ilgili algılarını harekete geçiren, hayal gücünü geliştiren eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı.

    "Buradaki kitap nereye gitti?" sorusuyla başlayan macera, farklı sorularla hayvanların ve nesnelerin renkli resimleri arasında kaybolduğunuz eğlenceli bir bulmaca oyununa dönüşüyor.

    Çocuklar için eğlenceli, rengarenk bir keşif kitabı #1

    BİR KEŞİF MACERASI

    Bu keşif macerasında bize katılıp birbirinden güzel illüstrasyonlar arasında saklanan tüm hayvanları bulmamıza yardımcı olur musunuz?

     

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