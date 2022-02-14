Çocuklar için farklı okuma: Aşağistanbul

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanı AŞAĞİSTANBUL ile başka bir İstanbul'un hayalini kurduruyor.

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanında okurunu, gerçeküstü bir başka İstanbul'a davet ediyor. Galata semtinden ulaşılan Aşağİstanbul'un gizemli sokaklarında unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor.

Babasının izini süren, bilinmezi kovalayan bir çocuğun gözünden, duru bir dille akan roman, sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı mekânlarla renkleniyor.

Çocukluğun sınırsız hayal gücüne övgü niteliğindeki fantastik macera, "Başka bir İstanbul olsaydı, nasıl olurdu?" sorusunu düşündürüyor. Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken farklılıkların değerini duyumsatıyor.

Sayfa: 200

BİR İZ SÜRMEK

"Zeynep'in dedektif olan babası ansızın ortadan kaybolmuştur. Onun izini süren Zeynep, kaygısız babaannesiyle birlikte gizemli başka bir İstanbul'un, Aşağİstanbul'un sıradışı sokaklarında bulur kendini. Tuhaf martıları, Galata boynuzlu atları, vahşi lambaları ve satirleriyle tekin görünmeyen bu esrarengiz dünyada arkadaşlar edinmeyi başarır. Ancak, kötüler bu dünyanın sırlarını ele vermek için büyük plan yapmışken Zeynep; Orkun, Noel Baba ve Süslü'nün yardımlarıyla babasını bulabilecek, Aşağİstanbul'u ve sakinlerini kurtarabilecek midir?.."