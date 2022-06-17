Çocuklar için iki yeni kısa klasik kitap

Okula giderken başla, dönerken bitir kitaplarında bu ay iki yeni eser var.

Çocuk Klasikleri dizisi özel baskılarıyla okurlarıyla buluşuyor. Keyifle okuyabileceğiniz kitaplara bakalım...

Denizler Altında Yirmi Bin Fersah

Deniz biyoloğu Pierre Aronnax ve arkadaşları, tehlikeli bir deniz canavarını yakalamak için çıktıkları seferde kendilerini çağ ötesi bir maceranın içinde buluyorlar: devasa bir denizaltı, gizemli Kaptan Nemo, Atlantis'in kalıntıları, denizaltı ormanları, mercanlar ve çok daha fazlası… Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, yeryüzünden sıkılanları okyanusun derinliklerinde maceralı bir yolculuğa çıkarıyor.





Sayfa: 144

Küçük Kadınlar





Sayfa: 160

Sabırsız Jo, sağduyulu Meg, dürüst Beth, tuttuğunu koparan Amy… Birbirinden farklı bu dört kız kardeş sakin bir kasabada, aileleriyle birlikte yaşıyor. Yoksulluk, savaş şartları ve askerde olan babaları onları ne kadar endişelendirse de hayattan keyif almanın yollarını arıyor, ararken de kendilerini bin bir türlü maceranın içinde buluyorlar. Küçük Kadınlar, okuru bir kendini keşfetme ve sevgi hikâyesiyle baş başa bırakıyor.

