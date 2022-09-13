Çocuklar için keyifli bir okuma: Kraliçe'nin Maceraları

Çocukları ve gençleri keşiflerle dolu maceralara çıkaran Füsun Çetinel'in okuma serüveninin başındaki küçükler için yazdığı Kraliçe'nin Maceraları...

Kitaplarıyla her yaştan okura ulaşan Füsun Çetinel, bu kez küçüklere modern bir masal anlatıyor. Yaratıcılığın keşfi ve iyiliğin ödüllendirilmesi için uğraşan sıra dışı Kraliçe'nin neşeli üç öyküsü, hayal gücünün ve sanatın kapılarını aralıyor. Kabarık kırmızı saçlı, çilli, ufak tefek Kraliçe, her öyküde farklı bir çocukla buluşuyor.

Çocukluğun eşsiz hayal dünyası

Birbirinden ilginç karakterlerle bezeli öyküler, sanata, doğaya ve pandeminin toplumsal etkilerine ilişkin farklı bakış açıları sunuyor. İllüstratör Merve Atılgan'ın desenleriyle canlanan maceralar, çocukluğun eşsiz hayal dünyasına güzelleme niteliğinde.

Kitaptan...

"Bu kraliçe, klasik masallardakine hiç benzemiyor. Özel koleksiyonunun sergisine ailesiyle birlikte davet ettiği Örnekcan, vazosunu kırdığında neden sevinmişti? Büyük salgın sonrası insanları yeniden kavuşturmak için düzenlediği yarışmada, onca marifetli yarışmacı arasında neden Güneşsu'nun sıradan yün bebeğini önemsemişti? Dilek fenerini gökyüzüne salarken, yalnızlık çeken babasına yeni bir eş, kendine de yeni bir anne dileyen Vega'ya neden destek olmuştu?.."