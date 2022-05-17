Çocuklar için kitap: Benim Yolum Benim Yolculuğum

Çocuklar için kitap: Benim Yolum Benim Yolculuğum

Yücel’in kaleme aldığı Benim Yolum, Benim Yolculuğum adlı kitap, çocukların seveceği yeni bir çalışma.

Begüm Yücel’in ilk çocuk kitabı Benim Yolum, Benim Yolculuğum, Okuryazar Yayınevi etiketiyle çıktı. Yücel, kitabında oğlu Kaplan’ın uzun ve maceralarla dolu hayat hikayesini merak uyandıran bir dilde kaleme alıyor. Kitabında Yücel, çocukların büyürken aslında en yakın yol arkadaşlarının ebeveynleri olduğuna dikkat çekiyor.

İki erkek çocuk annesi olan Begüm Yücel, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaparak kitabını şu cümlelerle anlatıyor:





"Hepimiz farklıyız"

“Kitabımın kahramanı küçük oğlum Kaplan. Kaplan, bu hikayede bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk çok uzun ve maceralarla dolu. Yolculuğun adı hayat. Bu yolculukta hepimiz varız. Hepimiz farklıyız. Onun için bu yol çok güzel, rengarenk. Kaplan senide çağırıyor. Sen her kimsen… Hadi gelsene!’’

Yücel, kitabı yazarken en büyük motivasyonunun ise, satıştan elde edilecek gelirin tamamının kız çocuklarının eğitimi için kullanılması olduğunu belirtiyor.

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