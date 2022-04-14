Çocuklar için meditasyon rehberi içeren farkındalık kitabı: Ben Huzurum

Ben Yogayım’ın yaratıcıları Susan Verde ve Peter H. Reynolds’ın kaleminden, farkındalığın ilkeleri hakkında çocukları nefes almaya, tat almaya, koklamaya ve anda kalmaya davet ediyor.

Farkındalık, içinde bulunulan ana tam olarak odaklanmak anlamına gelir. Çocuklar farkındalık sayesinde duygularını yönetmeyi ve doğru seçimler yapmayı öğrenebilirler. Konuşarak duygularını ifade edebilirler. Hayal güçlerini kullanarak empati kurabilirler.

Sevgi dolu bir dil

Ben Yogayım kitabının yaratıcıları Peter H. Reynolds ve Susan Verde farkındalık üzerine hazırladıkları Ben Huzurum kitabında neşeli ve bir o kadar da sevgi dolu bir üslup ve dikkat çekici çizimleriyle çocukları huzurlu bir yaşam inşa etmek konusunda teşvik ediyor, sıcacık bir dille bilinçlendiriyor.

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