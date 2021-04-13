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- Çocuklar için okuma: Gümüşsu Zamanı
Çocuklar için okuma: Gümüşsu Zamanı
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 09:52
Çağdaş edebiyatımızın dikkati çeken isimlerinden çevirmen, yazar Saliha Nilüfer, çocukları geleceğin ıssız dünyasında gerçeküstü bir yolculuğa davet ediyor.
Başka bir yaşam düzeninde, bambaşka bir gezegende, dış dünyayla bağlantısını koparmış bir şehirde yaşayan meraklı bir çocuğun izinde, insanın ve dünyanın geleceğine dair çarpıcı bir serüvene çıkarıyor.
DÜNYAYI YENİDEN KURMAK
İnsan eliyle talan edilen doğal yaşamın ve yitirilen güzelliklerin izini süren Minnu'nun masalsı macerası, dünyayı yeniden kurmak için cesaret ve umutla yola çıkmanın, belleği sahiplenmenin ilham veren gücünü duyumsatıyor.
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Sayfa: 184
BUGÜNE AYNA
Doğa ve insan ilişkisinin değiştirici gücünü yalın bir anlatımla dillendiren kitap, geleceğin dünyasından bugüne ayna tutuyor.
Elif Deneç'in desenleriyle renklenen roman, evimiz Dünya'nın ve eşsiz doğasının değerini düşündürüyor.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com