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    Çocuklar için okuma önerisi: Hani Artardı

    Hafta sonu çocukların keyifle okuyabileceği "Hani Artardı", çocuklar için yeni bir deneyim sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 13:46
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    Çocuklar için okuma önerisi: Hani Artardı

    Okul öncesi çağındaki çocuklara değerler öğretimi danışmanlığı yapan Meryem Melike Şahin’in iç ısıtan anlatımı ve Merve Özcan’ın çizimlerinin buluşmasından doğan Hani Artardı, 4 yaş ve üzeri çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir hikaye.

    Çocukların sahip olduğu şeyleri paylaşmayı reddetmesi ve bu konuda kendilerini huzursuz hissetmeleri oldukça doğal. Paylaşmaktan çekindiklerini, bu durumdan uzak durmak için çabaladıklarını görebilirsiniz.

    Endişelenmeyin, ebeveyn desteğiyle yardımlaşmayı ve paylaşmayı sevmeleri an meselesi! "Hani Artardı", çocuklara paylaşmanın getirdiği mutluluğu anlatma yolunuzda sevimli bir yol arkadaşı olacak.

    Paylaşma kültürü

    Paylaşma davranışını çocuklara kazandırmak için en doğru zaman, 0-6 yaş aralığında oldukları dönemdir.

    Paylaşma ve yardımlaşma, hayat merdivenlerinin ilk basamaklarını ellerimizden tutarak tırmanan çocukların sosyal yaşantıları için gerekli kavramların başında gelir.

    Çocukların bu edimleri kazanması, sosyal yaşamlarında daha konforlu bireyler olmaları yönünden önem taşır.

    Çocuklar için okuma önerisi: Hani Artardı #1

    Sayfa: 32

    "Hani paylaştıkça artardı"

    Hani Artardı’nın küçük kahramanı Şifa’nın sevdiği şeyler, kalbinde büyükçe bir yer kaplıyor. Sevdikleriyle, elindekilerin çoğalacağını düşünerek paylaşımlar yapıyor. Gelin görün ki Şifa’nın paylaştıkça artacak sandığı şeyler, artacağına azalıyor.

    Şaşkınlık ve üzüntüyle sorulan, "Hani paylaştıkça artardı?" sorusunun peşine düşüp paylaştıkça nasıl çoğaldığını öğrenmek ister misiniz?



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