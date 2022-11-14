Çocuklar için okuma parçası: Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkısı klasiği

Sayfalarını çevirmeye başlar başlamaz eski-yeni nice yılların ölümsüz hayaletlerini birer birer diriltmeye başlayacağınız bu kitap, birazcık ürpertici gibi görünse de aslında çok komik.

Hanzade Servi, Dünyaca ünlü Charles Dickens'ın 179 yıl önce kaleme aldığı Bir Noel Şarkısı adlı klasiğini, ince mizahi dokunuşlar eşliğinde ve sade bir dille "Sen de Oku Klasikler'" koleksiyonu için yeniden anlatıyor.



Merhametsizlikten kalbi donmaya yüz tutmuş bir adamın buzlarını çözen bu mucizevi hikâye, okurlara anlamını asla yitirmeyecek çok değerli bir hayat dersi veriyor; yardımseverliğin ve koşulsuz sevginin tüm kapalı kapıları açacağını gösteriyor.

Bir Noel Şarkısı

Adı her ne kadar Bir Noel Şarkısı olsa da illa ki Noel zamanında okumanız şart değil üstelik. İçinizdeki sevgiyi ararken de, sevginizi dışa vurmanın yollarını ararken de pekâlâ okuyabilirsiniz. Tam da bu esnada, gelecek tüm yeni yılların yeni heyecanlarını hissetmeniz de cabası...



Yapılan iyiliğin de kötülüğün de hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını vurgulayan kitap, insani zaaflara ve zayıflıklara değindiği anlatısının arka planında; eğer hâlâ yaşıyorsak hiçbir şey için geç kalmadığımız mesajını da paylaşıyor.

Sıra dışı bir adamla tanışma zamanı

Bu hikaye; sizi dünyanın en acımasız, en huysuz, en kalpsiz, en cimri adamı Bay Scrooge'la tanıştırıp zaman zaman öfkelendirecek olsa da, satır aralarında kalbinizi yumuşatacak ve hatta titretecek pek çok ayrıntı gizliyor.



Ve şimdi tüm bu gizemi aydınlatıp hayatı boyunca kötü olmak zorunda kalmış yalnız bir adamın iyiliğe yelken açışına tanıklık etme vakti.





Sayfa: 88

Zamana meydan okuyan klasik

Charles Dickens'ın zamana meydan okuyan klasiğine mizahtan beslenen bir üslupla yeniden hayat veren Hanzade Servi, nasıl bir geçmişe sahip olursak olalım geleceği değiştirmenin daima elimizde olduğunu hatırlatıyor.