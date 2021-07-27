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    Çocuklar için resimli Frida Kahlo kitabı

    Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’dan esinlenerek hazırlanan Küçük Frida: Ailemle Güzel Bir Gün kitabı, Leylek Çocuk Kitapları etiketiyle raflarda yerini aldı.
    • Özel Haber
    • 27.07.2021 - 11:09
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    Çocuklar için resimli Frida Kahlo kitabı

    Yaşamı boyunca yaptığı resimler, hayata bakışı ve verdiği yaşam mücadelesiyle popüler bir ikon haline gelen Frida Kahlo’yu ailelerin küçük yaşlardaki çocuklarıyla tanıştırması amacıyla hazırlanan Küçük Frida: Ailemle Güzel Bir Gün kitabı, Leylek Çocuk Kitapları’ndan çıktı.

    MİNİK OKURLAR İÇİN

    Alonzo Mercado ve Ricardo Sánchez Riancho’nun yazdığı, Carlos Vélez’in resimlediği, Gizem Toy çevirisiyle yayımlanan Küçük Frida: Ailemle Güzel Bir Gün kitabında, ailesiyle keyifli bir gün geçiren küçük Frida’ya minik okurları eşlik edecek.

    Çocuklar için resimli Frida Kahlo kitabı #1

    KÜÇÜK FRİDA

    Küçük Frida: Ailemle Güzel Bir Gün Kitabı, kuşe kâğıda baskılı, büyülü çizimleriyle küçük yaştaki çocukların görsel zekâsını geliştirirken çocukların kitaplarla bağ kurmasına yardımcı oluyor.

    Ayrıca çocuklara zarar vermeyecek şekilde kenarlarda yuvarlak kesim kullanılması ve yumuşak kapak dokusu sayesinde 0-3 yaş çocuklar bu kitapla keyifle ve güvenle zaman geçirebilir.

    Çocuklar için resimli Frida Kahlo kitabı #2

    YAZARLAR HAKKINDA

    Alonzo Mercado:

    Besteci, yazar, prodüktör ve girişimci olan Mercado, Meksika’da önde gelen müzisyenler için albümler, gösteriler ve konserler düzenlemektedir. Aynı zamanda Alera Entertainment’in kurucusu ve yöneticisidir.

    Ricardo Sánchez-Riancho:

    Yazar ve editördür. Universidad Iberoamericana Latin Amerika Edebiyatı mezunudur. Meksika, ABD ve Portekiz’deki birçok farklı dergi ve gazete için yazılar yazmakta ve çeviriler yapmaktadır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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