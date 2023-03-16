Çocuklar için üç yeni kitap Raflardaki yerini alan üç yeni çocuk kitabını çok seveceksiniz. Minik okurlarımız için üç kitabı sunuyoruz...

Çocuk kitaplarında bu hafta... Minik okurlarımız için raflardaki yerini alan üç yeni kitabı siz çocuk okurlarımıza öneriyoruz. İyi okumalar çocuklar...

Kampa Gidiyoruz

Minik Gümgüm, annesi ve babasıyla kampa gitmeye hazırlanıyor. Gümgüm'ün yapması gereken çok ödevi var ama doğayla iç içe bir kamp fikrine kimse karşı koyamaz. Masalları anımsatan bir alana çadırlarını kurup uyku tulumlarının içine kıvrıldıklarında, Gümgüm ve ailesi tuhaf bir kargaşaya uyanıyorlar. Anlaşılan pek sıradan bir kamp olmayacak. Zaten sıradan kampları kim sever ki?

Sayfa: 36

Oyuna Devam

Bilgisayar oyunları Leo'nun en sevdiği şey, özellikle de

Tehlikeli Danny Tüm bölümleri geçmek için günlerdir uğraşıyor ancak şiddetli bir şimşek oyun konsolunu mahvettiğinde Leo gözlerine inanamıyor! Bir güç dalgası oyunu hayata geçiriyor ve tüm karakterler bir anda serbest kalıyor. Peki Leo Çılgın Yaratıkları yakalayıp kargaşaya engel olabilecek mi?

Sayfa: 48

Ajan Köpek

Köpek şovlarının aranan ismi boxer Brütüs, bu sene şova ünlü bir köpeğin katılacağına dair dedikoduları araştırmasını istediğinde Maddy kendini bir dedektifçilik oyununun içinde buluyor. Peki kim bu ünlü köpek ve şova niye katılacak? Acaba Maddy Brütüs'ün hile yapmasını engelleyebilecek mi? Ve daha önemli bir soru: Kedi Hamlet'in tuvalet temizliği takıntısı nereden çıktı?

Sayfa: 48