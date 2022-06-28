Çocuklar için yaz kitapları

Yaz tatili başladı ve çocukların artık dinlenme zamanı. Çocukların dinlenirken aynı zamanda kitap okuduklarını da biliyoruz.

Koca bir ders ylı sona erdi ve milyonlarca öğrenci karne sevincini yaşadı. Çocukları uzun bir yaz dönemi bekliyor. Özellikle küçük okurlar için hazırladığımız yaz kitapalarına bakmaya ne dersiniz?...

Ercan Yılmaz, “Çöl Panteri Baybars” romanından sonra, heyecanlı bir tarih serisiyle bu sefer genç okurlarını selamlıyor. Yeditepe Çocuk’ tan çıkan beş kitaplık “Dedemin İzinde Tarih” serisi, tarihe meraklı Selim’in başından geçenleri eğlenceli ve akıcı bir dille anlatıyor.

Tarihe meraklı kahramanımız Selim’e, çoğu zaman anlaşamasalar da yanından bir türlü ayrılamadığı Zehra, bir kediden çok daha fazlası Miralay, eşine az rastlanan antika araba Beyaz Güvercin, son teknoloji harikası Maarif ve alışılmışın dışında bir dede profili çizen Necmi Bey eşlik ediyor.

Heyecan dolu bir serüven

Böyle renkli bir ekip, tarih gezilerine başlayınca heyecan fırtınası da bir an bile dinmek bilmiyor. Ekibimiz, kimi zaman Bursa Tophane Tepesi’ne çıkıyor, kimi zaman Fatih’te bir dürümcüye gidiyor, kimi zaman da Süleymaniye Camisi’nden, TopkapıSarayı’na kadar eğlence, macera ve heyecan dolu bir serüvenle maceradan maceraya atılıyor.

Başucu kitapları

Osman Gazi ile başlayan seri, Sultan Abdülhamid ile son buluyor. Kapakları, tasarımı ve seriye özel çizimleriyle görsel bir ziyafet sunan kitapların her biri 80 sayfadan oluşuyor. Bayram şekeri tadındaki bu seri, yaz tatiline girecek genç okuyucular için şimdiden başucu kitapları listesine aday gözüküyor.