Petrol
93.13
0.74%
Euro
18.053
0.17%
Dolar
18.588
0.12%
Altın
998.18
-0.06%
Borsa
3549
0.87%
Bitcoin
357.804
-0.33%
BTXN Coin
8.66
6.91%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Çocuklar için yeni bir klasik: Moby Dick

    Beyaz Balina Moby Dick ile Kaptan Ahab'ı muhteşem mücadelesi Hermen Melville'in yazdığı bu eşsiz kitapta...
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuklar için yeni bir klasik: Moby Dick

    Amerikalı yazare Hermen Melville'in H 1841 yılında kaleme aldığı dünyaca ünlü romanı, beyaz balina Moby Dick ile Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan muhteşem bir macera.

    Denizlere açılmak isteyen genç Ismael, bir bacağını Moby Dick adını verdikleri büyük bir beyaz balinaya kaptıran balina avcısı Kaptan Ahab'ın gemisine biner. Düşmanın, yani Moby Dick'in yok edilmesi kaptanın intikam ateşini dindirecek tek yoldur. Ancak gözü kör eden bu intikam, Ismael de dahil olmak üzere tüm gemi mürettebatının sonunu getirecektir.

    Çocuklar için yeni bir klasik: Moby Dick #1

    Sayfa: 72

    Sevilen roman

    Amerikan edebiyatının en sevilen romanlarından Moby Dick, Herman Melville'in balina avcılığından ahlaka, hırslardan insan doğasına kadar uzanan geniş bir bakış açısı sunduğu başyapıtı.


    Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
    Emlak

    Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

    Görüş Bildir