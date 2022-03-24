Çocuklar için yeni okuma parçaları

Çocukların severek okuyacağı yeni çıkan kitapları siz minik okurlar için derledik.

Çocukları unutmuyoruz, unutamayız. Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni çıkan çocuk kitaplarını sizler için hazırladık.

Anne babaların çocuklarına keyifle okutabileceği kitaplara göz atalım...

BEKÇİ AMOS OTOBÜSÜ KAÇIRIYOR

Sevilen yazar Philip C. Stead ile ödüllü illüstratör Erin E. Stead’in klasikleşen kitapları Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün’ün ardından sımsıcacık bir hikâye daha.

Sayfa: 52

MİLANDA’NIN ŞARKISI

Milanda’nın Şarkısı, çocukların zor zamanlarına müziğin büyülü dünyasının nasıl eşlik edebileceğini anlatan bir hikâye.

Sayfa: 44

BACADAN DÜŞEN SÜRPRİZ

Kapıyı Çalan Sürpriz ve Şapkadan Çıkan Sürpriz kitaplarından sonra Bacadan Düşen Sürpriz’de de Dilşah Özdinç, bize kedilerin nasıl kendilerini sevdirdiklerini eğlenceli bir dille anlatıyor. Kitaba yine Sezen Aksu Taşyürek’in resimleri eşlik ediyor.

Sayfa: 56