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    Çocuklar için yeni okuma parçaları

    Çocukların severek okuyacağı yeni çıkan kitapları siz minik okurlar için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:09
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    Çocuklar için yeni okuma parçaları

    Çocukları unutmuyoruz, unutamayız. Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni çıkan çocuk kitaplarını sizler için hazırladık.

    Anne babaların çocuklarına keyifle okutabileceği kitaplara göz atalım...

    BEKÇİ AMOS OTOBÜSÜ KAÇIRIYOR

    Çocuklar için yeni okuma parçaları #1

    Sevilen yazar Philip C. Stead ile ödüllü illüstratör Erin E. Stead’in klasikleşen kitapları Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün’ün ardından sımsıcacık bir hikâye daha.

    Sayfa: 52

    MİLANDA’NIN ŞARKISI

    Çocuklar için yeni okuma parçaları #2

    Milanda’nın Şarkısı, çocukların zor zamanlarına müziğin büyülü dünyasının nasıl eşlik edebileceğini anlatan bir hikâye.

    Sayfa: 44

    BACADAN DÜŞEN SÜRPRİZ

    Çocuklar için yeni okuma parçaları #3

    Kapıyı Çalan Sürpriz ve Şapkadan Çıkan Sürpriz kitaplarından sonra Bacadan Düşen Sürpriz’de de Dilşah Özdinç, bize kedilerin nasıl kendilerini sevdirdiklerini eğlenceli bir dille anlatıyor. Kitaba yine Sezen Aksu Taşyürek’in resimleri eşlik ediyor.

    Sayfa: 56


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