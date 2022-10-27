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    Çocuklar için yeni okuma: Pelin'in Davetsiz Misafirleri

    Mustafa Kemal Yılmaz'ın çocuklar için yazdığı Pelin'in Davetsiz Misafirleri kitabını çok sevecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 14:27
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    Çocuklar için yeni okuma: Pelin'in Davetsiz Misafirleri

    Mustafa Kemal Yılmaz'ın hayat verdiği ele avuca sığmaz dostumuz Pelin'i, kahvaltı masasındaki haylazlıklarından sonra bu kez de astronomik ve paleontolojik bir macera bekliyor.

    Dinozorlarla dolu eğlenceli öyküsü, matrak dili, kafiyeli anlatımı ve her detayı ayrı kıkırdatan resimleriyle dikkat çeken bu kendisi kısa ama etkisi uzun kitap, okurları hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

    Çocuklar için yeni okuma: Pelin in Davetsiz Misafirleri #1

    Sayfa: 48

    "Misafirlik Hatırası"

    Mizahtan beslenen kelime oyunlarıyla çocukların sözcük dağarcığını zenginleştiren yazar, öyküsünün sonundaki ''Misafirlik Hatırası'' başlıklı bölümde ise, serüven boyunca karşımıza çıkan davetsiz misafirlerin yaşamına dair ilginç bilgiler paylaşıyor.


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