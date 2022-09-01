Petrol
94.89
-0.78%
Euro
18.2591
-0.21%
Dolar
18.2077
0.13%
Altın
998.19
-0.26%
Borsa
3171
0.00%
Bitcoin
367.400
-0.73%
BTXN Coin
4.34
1.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Çocuklar için yepyeni bir okuma: Babaannem, Kurbağalar ve hayat

    Yazar Ahmet Büke'nin çocuklar için kaleme aldığı Babaannem, Kurbağalar ve Hayat çocuklara sımsıcak bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuklar için yepyeni bir okuma: Babaannem, Kurbağalar ve hayat

    Ödüllü öykücü Ahmet Büke okurlarını, bir çocuğun babaannesiyle mutlu anılarını yazdığı defterine konuk ediyor. Her anı, dünyanın en ilginç kasabasında, dünyanın en sıradışı babaannesiyle yaşanan sürprizli bir çocukluktan, komik, umut dolu ve anlamlı öyküler fısıldıyor. K

    kimi yelkenlinin rüzgârında, kimi balkondaki kahvaltı sofrasında, kimi eşekle buzul tırmanışında... Çocukluğun acı tatlı günleri, hayatın gerçek bir armağan olduğunu duyumsatıyor. Her yaştan okura, yaşamın tuhaf ama mutlu zamanlarını anımsatıyor.

    Çocuklar için yepyeni bir okuma: Babaannem, Kurbağalar ve hayat #1

    Kitaptan

    "Dokuz yaşından beri babaannesiyle birlikte yaşıyordu. Ama ne babaanne! Bazen börek tepsisi elinde, bazen de yelkenlisinin dümeninde… Bir gün torununa, yalnızlık hissini dindireceğini söyleyerek bir defter hediye etti. Uzun süre boş kalan defter zamanla, cıvıl cıvıl kasabanın, renkli konu komşunun tuhaf ama mutlu anılarıyla dolmaya başladı: Uzaya gitmek isteyenler, uçurtma meraklıları, deniz sevdalıları, dağdan kar toplayanlar, pilot teyzeler, oymakbaşına hayran izciler, toprağını dünyalara değişmeyenler… Yoksa hayat gerçekten güzel miydi!.."


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'na madalya için geldik
    Basketbol

    Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'na madalya için geldik

    Google, yeni arama tasarımını test ediyor
    Teknoloji

    Google, yeni arama tasarımını test ediyor

    Görüş Bildir