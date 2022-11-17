Çocuklar, Zombili Mombili Roman kitabıyla korkuyu eğlenceli hale getirecek

Yaşayacağınız korku ve gerilim yüzünden yaprak gibi titremeye hazırsanız, bu kitabı okumaya başlayabilirsiniz. Yazar Aytül Akal'ın yazdığı Zombili Zombili Roman ile heyecanlanmaya hazır olun.

Aytül Akal, okurları bir korku trenine bindirdiği Zombili Mombili Roman'da, karanlığın dehlizlerinde gizem dolu bir yolculuk vadediyor; gerçeküstü olaylarla sıradan gerçekleri iç içe geçirerek ezberleri bozan bir anlatıya imza atıyor.



Baş döndürücü bir hızla kalpleri çarptıran bu sürükleyici kitap, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşmayı başaran bazı antika eşyaların ardındaki sır perdesini aralarken hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Korku türünün iyi örneği

Aytül Akal'ın, yerelden evrensele uzanan güçlü hikâyesinin yanı sıra Başak İşbilir'in sinemasal düşlere yelken açtıran resimleriyle bütünlenen Zombili Mombili Roman, çocuk ve gençlik edebiyatımızın korku türünde yazılmış en modern örneklerinden biri.





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Yazma ve yaratma süreci

Karanlık düşlerin tutsağı olan bir adamın başından geçenleri ürpertici bir hikâyeye dönüştüren Akal, anlatısının arka planında bir yazarın 'sancılı' yazma ve yaratma sürecine de ayna tutuyor.