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    Çocuklara bayram okuması: Sevgili Dedem

    Çocuklar için yeni okuma önerimiz var. Hilal Gürsu'nun yazdığı Sevgili Dedem, çocukların seveceği türden bir kitap...
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:41
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    Çocuklara bayram okuması: Sevgili Dedem

    Hilal Gürsu'nun yazıp Müjde Başkale'nin resimlediği Dedemin Sevgilisi, okurun karnında kelebekler uçuşturacak, sevgiyle örülmüş, sıcacık bir anlatı.

    En büyük dayanağı biricik dedesi olan sekiz yaşındaki Cudi'nin küçük afacanlıklar, zamansız kovalamacalar ve yanlış anlaşılmalarla dolu hayatından rengârenk bir kesit paylaşan roman, çocukların iç dünyasına açılan kapıları cömertçe aralıyor.

    Çocuklara bayram okuması: Sevgili Dedem #1

    Güzel gelişmeler

    Yaşlıların bugünü yaşama arzusu ile gelecek kaygılarını saf duygularla ele alan kitap, başlarda önyargıyla karşılanan kimi durumların ileride güzel gelişmelere neden olabileceğini duyumsatıyor.

    Yaşlıların çektiği yalnızlık hissini çocuksu bir saflıkla odağına alan Dedemin Sevgilisi, sevmenin ve sevilmenin yaşı olmadığına değinirken içimizi yaşama sevinciyle dolduruyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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