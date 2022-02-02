Çocuklara eğlenceli bir macera: Zürafa Berberi Aranıyor

Zürafa Berberi Aranıyor ile okurları eğlenceli, bol kahkahalı ve zıplamalı uçmalı bir maceraya davet ediyor.

Cansu Erkan’ın yazıp resimlediği Zürafa Berberi Aranıyor ile çocuklara alışılagelmişin dışında, hayal güçlerini geliştirecek yeni bir meslek önerisiyle geliyor: "Zürafa berberi olmayı düşündün mü hiç?" diye soruyor ve onları çılgın bir maceraya davet ediyor.

Dünyadaki tek zürafa berberi Bay Zürafos Berberos işi bırakır. Etraf saçları uzamış zürafalarla dolup taşar. Ya sen, sen de bir zürafa berberi olmak ister misin? Eğlenceli, bol kahkahalı ve zıplamalı uçmalı bir maceraya hazırsan hemen başla okumaya. Çünkü Zürafa berberliğinin çok gizli yöntemleri bu kitapta.





EĞLENCELİ BİR DİL

Çocuklara sorunlara faklı çözümler bulmayı eğlenceli bir dille aktaran kitap, arkadaşlarla ya da aileyle birlikte oynanacak küçük bir soru-cevap oyunuyla son buluyor.

