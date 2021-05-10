Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için öneriler

Çocuklara kitap okuma alışanlığını daha küçük yaştayken kazandırabilirsiniz. Bunun için ilk adım anne ve babaların kitap okumalarından geçiyor.

Kitap okuma alışkanlığı küçüklükten ya da daha sonraki zamanlarda kazanılan bir deneyimdir. Özellikle çocuk öğrenme çağındayken anne ve babalarının üstlendikleri rol model son derece önemli.

Evde anne babasının kitap okuduğunu gören çocuk, buna göre okuma biçimini şekillendiriyor. Çocuklarda okuma alışkanlığı kazandırmak için üç başlık altında topladığımız önerilerimiz var.

Kitabı elinize alın, ona eşlik edin

Çocuğunuzla birlikte kitap okuma saati belirleyin. Hiç aksatmadan belirlediğiniz saatte kitap okumak için bir araya gelin. Çocuğunuz kitap okumaya tam olarak alışana kadar bu aktiviteyi sürdürün.

Kitap okuma saati sona erdiğinde onunla kitapta anlatılanlarla ilgili sohbet edin. Bu, çocuğunuzun hem kitabı daha dikkatli okumasına, kitabın kurgusunun içine kendini bırakmasına, hem de sizinle kaliteli vakit geçirmesini destekleyecektir.

İstediği türde kitaplar okumasına izin verin

Faydalı olduğunu düşündüğünüz her kitap, çocuğunuzun ilgisini çekmeyebilir. Kitap seçimini ona bırakın. Siz bu aşamada gözlemci olarak kalın. Farklı yayınevlerinin çocuklar için Klasikler başlığında önerdiği her kitap, çocuğunuza sevimli gelmeyebilir.

Bu, klasiklerin kötü ya da korkunç olduğu anlamına gelmez. Klasikler, yazıldıkları dönemlerin dili ve üslubu sebebiyle, diğer çocuk kitaplarına oranla okunması daha zor kitaplar olabiliyor.

Deneme amaçlı okutulup, severse klasiklerle devam edebilirsiniz. Eğer çocuğunuz klasikleri sevmezse, sıcak yaklaştığı ve içeriğini bildiğiniz kitaplarla ilerleyin.

Çocuğunuzun kitapçıda vakit geçirmesini sağlayıp kendi kitaplarını seçmesine izin vermek, birlikte içerikleri hakkında kafa yormak en güzel kitap seçme yöntemidir, unutmayın.

Birlikte ona özel kitaplık oluşturun

Çocuğunuzun kendine ait bir kitaplığı olması, onu kitap okuma konusunda daha çok heveslendirebilir.

Çocuklar için tasarlanmış birçok kitaplık modellerinden, çocuğunuzun zevkine göre tercih yapabilirsiniz. İmkânınız varsa kitaplığını çocuğunuzun odasına konumlandırabilir ya da kendi kitaplığınızdan ona özel bir raf ayırabilirsiniz.

Düzenleme sorumluluğunu çocuğunuza da verebilirsiniz. Fakat birlikte düzenlemeniz çocuğunuzun daha çok hoşuna gidebilir. İşi biraz daha eğlenceli hâle getirmek isterseniz, alfabetik sıra yerine kitapları renklerine göre yerleştirebilirsiniz.

Koyudan açığa doğru bir renk skalası yakalayabilir, ya da bir gökkuşağı kitaplığı oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun sevdiği oyuncakları da raflara yerleştirerek kitap okuma iştahını artırabilirsiniz. Bu sayede kendi kitaplığı ve kitapları için daha çok heveslenecektir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com