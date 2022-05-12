Çocuklara kılavuz kitap: İpucu Kakada

kitabı İpucu Kakada ile çocukları bir yaban hayatı dedektifi olmaya davet ediyor ve onları hayvanların arkalarında bıraktıkları izlerinden tanıyacakları eğlenceli, sıra dışı maceraya davet ediyor.

Andy Seed’in kaleme aldığı, Claire Almon’ın resimlediği İpucu Kakada, çocukları hayvanların arkalarında bıraktıkları ipuçlarından tanıyarak izlerini sürebilecekleri bir keşfe davet ediyor.

Haytaın dedektifi olmak

Kokuşmuş dışkılardan uçuşan tüylere kadar, hayvanların geride bıraktıklarından yaban hayatına dair neler öğrenebileceğine inan sen de çok şaşıracaksın hatta belki de biraz isyan edeceksin diyen yazar, bir yaban hayatı dedektifi olmanın ipuçlarını paylaşırken çocukları şu kelimelerle uyarıyor: "İster oturduğu yerden hayal gücüyle büyük maceralara atılanlardan ol ister ille de ayakları yere basacak bir orman kâşifi, kesin olan tek bir şey var: Sen sen ol, kaka, kusmuk, hayvan izi ve işaretleri gibi bilgilerle dolup taşmış bu resimli rehber kitaba burnunu sokma.Uyarmadı deme"