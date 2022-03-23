Çocuklara köpek Maya’nın hikayesi

Köpek Maya’nın yaşam mücadelesiyle dolu hikâyesi çocuk okurlarla buluşuyor.

Çocuklar için yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Köpek Maya'nın hikayesini çok seveceksiniz. Çocuk kitaplığı için elinizdeki kitap iyi bir okuma sunuyor.

Sevgili çocuklar, köpek Maya'nın hikayesini okurken hem eğelenecek hem de öğreneceksiniz. Bunun yanında hayvan sevgisini de özümsemiş olacaksınız.

Maya’nın yaşam yolculuğu sokakta başlar ama orada son bulmaz. Hayat, hepimize hazırladığı sürprizlerinden birini Maya için de hazırlamıştır.

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OMUZ OMUZA YAŞAMAK

Böylece Maya kendini birdenbire barınakta bulur, sonrasındaysa şansına sıcak bir yuvada. Maya’nın hikâyesiyle belki de sonunda hayvanların kelimesiz konuşmalarına gerçekten de kulak verir, hep birlikte omuz omuza yaşayabiliriz.

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