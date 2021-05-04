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    Çocuklara özel kitap: Ormanı Kim Korkuttu

    Clare Helen Welsh ve Nicola O'Byrne'nın ortaklaşa yazdıkları çocuk kitabı olan Ormanı Kim Korkuttu'yu çocuklar çok sevecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 12:05
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    Çocuklara özel kitap: Ormanı Kim Korkuttu

    Ülkemizde de beğenilen ödüllü kitapların yazarı Clare Helen Welsh ile Waterstones Çocuk Kitapları Ödüllü çizer Nicola O’Byrne’nın birlikteliğinden ortaya çıkan Ormanı Kim Kokuttu'yu (orj: Poo…Is That You?") Emre Ülgen Dal’ın çevirisiyle yayınlandı.

    Lemur Lemi ile birlikte ormandaki kokunun sebebini ararken tembel hayvan, kokarca, süne böceği gibi kötü kokulu dostlarımızla tanıştığımız oldukça matrak bir resimli hikâye.

    Çocuklara özel kitap: Ormanı Kim Korkuttu #1

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    Sayfa: 40

    BÜYÜLEYİCİ BİR KİTAP

    Sonundaki Kötü Kokulu Gerçekler bölümü, hikâyede adı geçen hayvanlar hakkında ilginç bilgiler ve fotoğraflar sunarak kitabı çocuklar için daha da büyüleyici kılıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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