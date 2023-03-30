Çocuklara özel okumalarda bu hafta Yaklaşık 40 dilde 10 milyondan fazla okurla buluşan Elmer dizisinden üç yeni kitap, çocukların seveceği tarzda. Minik okurlarımız için bu üç eseri öneriyoruz.

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Çocuk okurlarımızı unutmuyoruz. Onlar için her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, çok okunan kitapları listeledik. Önerilerimizde üç yeni kitap yer alıyor. Mundi Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan kitapları tanıyalım.

Elmer ve Kar

Elmer, fillerin soğuktan şikâyet ettiklerini öğrenince onları çok daha soğuk bir yere götürüyor. Bu macerada Elmer, kışın ne kadar eğlenceli olabileceğini herkese gösteriyor.

Sayfa: 32

Elmer ve Yarış

Genç filler ne kadar hızlı olduklarını kanıtlamak isteyince, Elmer ve Wilbur bir yarış parkuru hazırlıyorlar. Ama bu yarışta birinci olmak önemli değil; önemli olan yarışı iyi yönetebilmek.

Sayfa: 32

Elmer ve Rüzgar

Çok ama çok rüzgârlı bir günde Elmer ve kuzeni Wilbur yine muziplik peşinde; arkadaşlarını Elmer'in rüzgârla birlikte uçup gittiğine inandırmaya çalışıyorlar. Ama bu sırada rüzgârın ne kadar şiddetli olduğunu fark etmiyorlar. Bu maceranın sonunda Elmer'i büyük bir sürpriz bekliyor.

Sayfa: 32