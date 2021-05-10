Çocuklara reberlik edecek kitap: Akıl Fikir Kitabım

Aygül Bahar Yılmaz'ın yazıp Güneş Bloedorn'un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, çocukların yaratıcılığını geliştirip onları sürekli yeni şeyler üretmeye teşvik eden, etkileşimli bir başvuru kaynağı.

Sokağa çıkıp oyun oynamak bir süreliğine mümkün olmasa da, onları dünyanın dört bir yanına götürecek, hatta Mars'a ışınlanmalarını sağlayacak deli dolu hayalleri var çocukların. Tabii bir de, onlara rehberlik edecek yeni dostları: Akıl Fikir Kitabım.

Aygül Bahar Yılmaz'ın yazıp Güneş Bloedorn'un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, çocukların yaratıcılığını geliştirip onları sürekli yeni şeyler üretmeye teşvik eden, etkileşimli bir başvuru kaynağı.

FARKLI BİR DENEYİM KİTABI

Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu etkinlik kitabı, merak duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor.

Özgün içeriğiyle fark yaratan Akıl Fikir Kitabım, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı konu üzerine düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL ZENGİN İÇERİKLER

Yaratıcı düşünme etkinlikleriyle dolup taşan Akıl Fikir Kitabım, çocukların ilgi alanlarına seslenen zengin bir içerik sunuyor. Şimdilik yalnızca evde, ama insanlık Covid 19'u yenmeyi başardıktan sonra okulda, parkta, otobüste, plajda, kısacası her yerde ve her çantada yer edinecek bu eğlenceli kitap, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya çağırıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com