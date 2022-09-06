Çocuklara sevgiyi ve beraberliği anlatan sevgi dolu öykü: Aynı Çatı Altında

Aynı Çatı Altında, mültecilik kavramını odağına alarak çocukların psikososyal uyum süreçlerini gözler önüne seriyor.

Farklılıkların zenginliği üstüne düşündürecek bu arkadaşlık öyküsü, okurları hem eğlenceli hem de öğretici bir serüvene çıkarıyor. Çocukların oyunla kurdukları dünyada ayrımcılığa yer olmadığını anımsatan kitap, sevginin ve dostluğun her engelin üstesinden geleceğini vurguluyor.

Mülteci ve sığınmacı çocukların dünyasını naif bir üslupla yansıtan bu içten anlatı, ortak bir hedef uğruna mücadele etmenin ve başarıya ulaşmanın değerini yüceltiyor.

Okunanları anlamak

'Küçük Yıldızlar İlk Okuma Kitaplığı' serisi kapsamında Okuma Seviyesi 2 olarak sınıflandırılan Aynı Çatı Altında, son bölümünde yer verdiği bulmaca ve oyunlarla, 7 yaş ve üzerindeki okurların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor.





Sayfa: 64

Kitaptan...

Ormanlık bir yerde yaşayan Mete ve arkadaşları, evlerine yakın koruluk bir alanda, ladin ağaçlarının bulunduğu yerde bir kulübe inşa etmek isterler. Tatillerini renklendirecek bu yeni 'yuva'ları için hepsinin aklında bambaşka bir fikir vardır. Uzun tartışmaların ardından herkesin isteğini karşılayacak bir kulübe yapmaya karar verirler.

Oysa bu hayali gerçekleştirmek zannettikleri kadar kolay olmayacak ve aksilikler peşlerini bırakmayacaktır. Ta ki mahallelerine yeni taşınan Suriyeli kız Mayla ile tanışana dek...

Evinden çok uzaklarda, ailesiyle birlikte yeni bir yaşama başlayan bu gizemli kız acaba Mete ve arkadaşlarını aynı çatı altında buluşturmayı başarabilecek midir?

