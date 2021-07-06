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    Çocuklara sıcacık bir hikâye: Püf Çiçeğim

    Güzel öykülerin yazarı Seda Akipek’in yeni kitabı Püf Çiçeğim, hep kitap logosuyla raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 09:21
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    Çocuklara sıcacık bir hikâye: Püf Çiçeğim

    Mahalleye yeni gelen Nefes'in henüz hiç arkadaşı yoktur. Nefes kendi kendine vakit geçirirken eğlenceli şeyler yapar. Bu arada sakinliği ile de dikkat çeker. Acaba kısa sürede iyi arkadaşları olacak mıdır?

    5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN

    5 yaş ve üstü çocuklar için duygular ve dinginlikle ilgili sıcacık bir hikâye olan Püf Çiçeğim, 18 Haziran'da tarihinden itibaren raflarda yerini aldı.

    Çocuklara sıcacık bir hikâye: Püf Çiçeğim #1

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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