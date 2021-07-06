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- Çocuklara sıcacık bir hikâye: Püf Çiçeğim
Çocuklara sıcacık bir hikâye: Püf Çiçeğim
Güzel öykülerin yazarı Seda Akipek’in yeni kitabı Püf Çiçeğim, hep kitap logosuyla raflarda yerini aldı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 09:21
Mahalleye yeni gelen Nefes'in henüz hiç arkadaşı yoktur. Nefes kendi kendine vakit geçirirken eğlenceli şeyler yapar. Bu arada sakinliği ile de dikkat çeker. Acaba kısa sürede iyi arkadaşları olacak mıdır?
5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN
5 yaş ve üstü çocuklar için duygular ve dinginlikle ilgili sıcacık bir hikâye olan Püf Çiçeğim, 18 Haziran'da tarihinden itibaren raflarda yerini aldı.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com