Çocuklarda kontrolsüz teknoloji kullanıma karşı kitap formülü

Okulların açılmasıyla birlikte derslerde uyum sorunu yaşayan çocuklar için uyarılarda bulunan uzmanlar, çocukların teknolojik aletlere çok zaman ayırmasına karşı kitap okumayı öneriyor.

Tatil sonrası eğitim hayatlarına başlayan çocuklarda, teknolojik alet kullanımını kontrol etmekte sıkıntı yaşanabiliyor. Yaz boyunca bilgisayar, telefon ve diğer teknolojik ürünlerle bolca vakit geçiren çocuklar yeni düzenlerine ayak uyduramıyor ve bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bunun önüne geçmek için ise çocukları kitap okumaya teşvik etmektir.

Uzmanlar, çocukların düzensiz ve kontrol dışı kullandığı teknolojinin onların zihinsel ve bedensel olarak yorabileceğini ifade ederken; biraz teknoloji, daha çok kitap okuma düzenlemesinin yapılmasından yana.

Kontrolsüz teknolojik ürün kullanan çocuklarda bağımlılıktan, davranış bozukluğuna kadar birçok durumun yaşanabileceğini ifade eden uzmanlar, kitap okumanın önemine vurgu yapıyor.

Ekran başında geçen zaman

Günümüz çağında çocukların ekran karşısında geçirdikleri süre giderek artıyor. Çocukların yaşına uygun olmayan internet ortamlarında vakit geçirmesi, sosyal, psikolojik ve bedensel faaliyetlerinde zayıflıklar olması, öğün atlaması, birçok konuya karşı isteksizlik yaşaması bağımlılığın belirtilerinden olabilir.

Çocukları bekleyen tehlike

Teknolojiden yararlanmak isterken, çocuğun sadece dijital bir dünyada yaşaması çocuk için tehlike arz eder, dolayısıyla çocuğu iyi gözlemlemek birinci kuraldır.

Kitap okumanın önemi

Çocukların ekran başında geçen zamanını değerlendiren eğitimciler ve uzmanlar, ailelerin çocuklarına kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmanın önemli olduğunu söylüyor.