Çocukları düşünmeye sevk eden eğlenceli ve öğretici kitap: Akıl Fikir Rehberim

Çocukları düşünmeye sevk eden eğlenceli ve öğretici kitap: Akıl Fikir Rehberim

Akıl Fikir Rehberim kitabında çocukların öğreneceği çok şey var. Çocukların hem eğlenip, hem de öğreneceği kitabı tavsiye ediyoruz.

Aygül Bahar Yılmaz'ın yazdığı, Akıl Fikir Kitabım'ın ikinci halkası yine yaratıcı düşünme etkinlikleriyle dolup taşıyor; bu kez hafıza, matematik, görsel, yazınsal ve planlama odaklı çalışmalarla çocukların hayal dünyasını genişletiyor.

Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim vadeden bu etkileşimli kitap okuruna, kendini daha iyi tanıma, bilgi birikimini artırma, bakış açısını çeşitlendirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunuyor.

Giriş bölümündeki ''Akıl Fikir Rehberim'' ise, hedef belirlemekten verimli çalışmaya sınav kaygısından zaman yönetimine ve kişisel gelişime yönelik pek çok konuya değinerek, adım adım başarıya ulaşmanın ipuçlarını paylaşıyor.

Değişik yaklaşımların incelikleri

Evde, okulda, parkta, otobüste, sahilde, kısacası her yerde ve her çantada yer edinecek bu eğlenceli kitapla; görsel hafızanızı harekete geçirebilecek, bulmacalarla dikkatinizi ölçebilecek ve bir olaya değişik açılardan yaklaşmanın inceliklerini keşfedebileceksiniz.





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Rengarenk bir yol arkadaşı

Gerek bireysel olarak gerekse sınıf ortamında çocukların keyifli ve nitelikli zaman geçirmelerine olanak sağlayan Akıl Fikir Kitabım-2, empati kurma, başkalarıyla işbirliği yapma gibi olumlu kazanımları da pekiştiren, rengarenk bir yol arkadaşı.