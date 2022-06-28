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    Çocukların gelişim sürecinde kitapların rolü

    Küçük yaşta kitap okumaya başlayan çocukların, bunu ilerleyen yaşlarda da bir alışkanlık haline getirmeleri, kendileri için büyük önem arz ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:01
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    Çocukların gelişim sürecinde kitapların rolü

    Uzun bir pandemi döneminin ardından yaz mevsimini verimli şekilde geçirmek için program yapmanın önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, tatil programında çocukların ihtiyaç duyduğu derslere yeniden odaklanması, kitap okuması, oyun oynaması, eğlenmesi ve gezi gibi etkinliklere katılması gerektiğinin altını çiziyor.

    Kitaplar sınırsız hayal gücünün kapılarını aralıyor. Eğitim-öğretim yılı içerisinde çoğunlukla ders kitaplarına vakit ayıran çocuklar için yaz tatili bulunmaz bir fırsat. Özellikle günün en sıcak saatleri, kendi seçtikleri kitapları okumaları için uygun bir zaman dilimi olabilir.

    Çocukların gelişim sürecinde kitapların rolü #1

    Kitap okumanın önemi

    Yaz tatilinde okuyacakları kitapları seçme konusunda çocuklara seçim özgürlüğü sunmak, okumayı bir zorunluluk yerine, keyif veren bir tercih olarak görmelerini sağlar.


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