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    Çocukların hayal gücünü geliştirecek 3 kitap önerisi

    Çocukların hayal gücünü geliştirecek 3 kitap önerisi

    Çocuklar, okurken hayal gücünüzü geliştirecek birbirinden güzel 3 kitap serisini sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:49
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    Kitap Ayracı sayfası olarak yetişkinler için hazırladığımız kitap listeleri kadar, çocuklar için de okuma önerileri hazırlıyoruz.

    İşte çocukların keyifle okuyacağı öneri lsitemiz...

    Albie Bright’ın Sayısız Dünyası

    Çocukların hayal gücünü geliştirecek 3 kitap önerisi #1

    Christopher Edge, Albie Bright’ın Sayısız Dünyası, Jamie Drake Denklemi, Maisie Day’in Sonsuz Canları kitapları yirmiden fazla dile çevrilen, ödüllü bir yazar. Gençler için yazdığı bilimkurgu romanları, İngiltere'nin en eski ve en prestijli genç edebiyatı ödülü olan Carnegie Madalyası'na aday gösterildi. Kitapları, STEAM Genç Kitapları Ödülü ve Brilliant Book Ödülü gibi birçok ödül kazandı. The Guardian tarafından gerçek özgünlükte bir yazar olarak nitelendirildi.

    Erik Vogler: Beyaz Şahın Suçları

    Çocukların hayal gücünü geliştirecek 3 kitap önerisi #2

    İspanyol yazar Beatriz Osés’in merakla beklenen Erik Vogler dedektif serisinin ikinci kitabı Ölümcül Mango Şerbeti, çocuk polisiye romanların en sevilen karakteri Erik Vogler, Beyaz Şahın Suçları kitabında  yaşadığı olayları çözmesinin üstünden çok zaman geçmeden bu sefer kendini inanılmaz bir olayın içinde buluyor.

    Serinin son kitabı Misty Abbey Kalesi Laneti’nde beklenmedik telefon Erik ve Albert’i Leydi Brianna’nın korkunç lanetini saklayan gizemli bir kaleye götürüyor. Erik Vogler, serinin üçüncü kitabında sırlarla dolu, tarihi bir kaledeki olayları genç okuyucuları ile birlikte çözüyor. Heyecan serinin son kitabında giderek artıyor.

    Yetenek(siz)

    Çocukların hayal gücünü geliştirecek 3 kitap önerisi #3

    Bazı özellikleri ön plana çıkarılan çocuklarla, keşfedilmeyi bekleyen çocukların birbirlerinden beslenmelerini anlatan harika bir kitap. Yeteneksizliğinden yakınan çocuklar, Yetenek(siz)'i çok sevecek, özgüvenleri artacak, kendilerini keşfetmek için cesaretlenecekler.

    Bir çocuk ne ister?

    Sürekli başarmak için eğitim mi, yoksa çocukluğunu yaşayıp eğlenirken öğrenmek mi?

    Çocuğunuzun bu konudaki fikrini öğrenmek ister misiniz? Serinin ikinci kitabı Süper Yetenekli ise, çocuklara sadece zeki ya da yetenekli olmanın başarı için yeterli olmadığını komik ama etkileyici bir şekilde anlatıyor.


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