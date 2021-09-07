Çocukların mitoloji dünyasına yolculuk

Lucy Coats’ın kaleme aldığı, Olympos'un Yaratıkları Ejderha Şifacısı ve Olympos'un Yaratıkları Tanrıların Atları, hep kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

Olympos'un Yaratıkları Ejderha Şifacısı kitabında, Olympos Dağı’nın resmi hayvan terbiyecisi Demon, her türlü hasta hayvana bakıcılık yapar ama hiçbiri savaş tanrısı Ares’in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir.

Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

9 yaş ve üstü çocuklara hitap eden Olympos'un Yaratıkları serisinin dördüncü ve son kitabı Olympos'un Yaratıkları Tanrıların Atları’ndaysa hikâye tüm heyecanıyla devam ediyor.

TADIMLIK...

Demon, artık Olympos Dağı’nda resmi hayvan bakıcısı olarak çalışmaya alışmıştır. Tanrılar da ona. Ne zaman ki Helios ve Poseidon birbirlerine meydan okumaya başlar, o zaman Demon’ın huzuru kaçar. İki tanrı, kimin atları daha hızlı diye yarışmaya karar verir. Gözlerini hırs bürümüş tanrıların her ikisi de Demon’dan yardım isteyince Demon ne yapacağını şaşırır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonahber.com