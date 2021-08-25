Çocukların sevdiği kitabın serisi devam ediyor: İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde

Arkeolog, yazar Betül Avunç'un, yeni nesil okurları Anadolu topraklarının zengin ve çok kültürlü tarihiyle buluşturduğu İkiz Gezginler, yeni maceralarla çocuklar tarafından yine çok sevilecek.

İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde, yemyeşil doğasından ötürü 'Yeşil Bursa' nitelemesiyle anılan bu köklü kentimizi ve çevresini arkeolojik, mitolojik, tarihsel ve kültürel yönleriyle odağına alıyor; eski çağların büyüleyici öyküleriyle sarmalanmış rengârenk bir masal dünyası nakşediyor.

Şifalı kaplıcaları, 'ulu' dağı, dillere destan gölge oyunuyla her taşının altında bir efsanenin yattığı güzel Bursa'mızın gönüllü tanıtım elçiliğini üstlenen İkiz Gezginler Peri ve Ege, geçmişten günümüze dimdik ayakta kalmayı başarmış bir kentin belleğine dair değerli paylaşımlarda bulunuyor.

İKİZ GEZGİNLER

İkiz Gezginler rehberliğinde hayal perdesi aralanıyor; Prusa'dan Bursa'ya uzanan yol boyunca, göklerin kralı Güneş'ten doğa tanrıçası Kibele'ye, Dev Adam Herakles'ten Karagöz ve Hacivat'a nice kahraman söylencelerde canlanıyor.

Kentauroslardan pegasoslara ve hatta tekboynuzlara mitoloji dünyasının bütün atları engin göklerde şahlanırken, Kaplıcaların Prensesi hem ruhlarımıza hem de bedenlerimize şifa dağıtıyor.





Yazar Betül Avunç

YENİ SERÜVENLER

İskender kebabın tadı damaklarımızda yer ederken; Bursa'nın Olimpos'u yani Uludağ'ın sırları açıklığa kavuşuyor. Küçük dostlarımızla el ele verip, geçmişten günümüze, efsaneler dünyasında unutulmaz bir geziye çıkıyor ve türlü serüvenler yaşamanın keyfine varıyoruz...

Tarih, arkeoloji, mitoloji, gezi temalarını tek bir potada eritip sürükleyici kurgularla buluşturan İkiz Gezginler'in serüvenleri hem eğlendirici hem de bilgilendirici yapısıyla çocuk edebiyatımızın öncü yapıtları arasında yer almayı sürdürüyor.





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MERAK UAYNDIRAN KİTAP

Serinin önceki maceralarına göndermelerde bulunup okurların merak ve araştırma duygusunu tetiklemeyi ihmal etmeyen İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde'yi okurken kendinizi bir anda 700 yıllık bir Osmanlı köyünde, top kafalı ağaçlarla dolu bir terasta ya da tombul bir havuzun içinde yüzerken bulmanız işten bile değil! O hâlde daha ne duruyorsunuz?

Çekirge Sultan'ın söylediklerine kulak verin ve Bursa'ya bir de İkiz Gezginler'in gözünden bakmayı deneyin...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com