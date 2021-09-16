Çocukların severek okuduğu İkiz Gezginler 25 yaşında

Arkeolog yazar Betül Avunç’un gelecek kuşaklara tanıtmak, çocuklara arkeolojiyi ve mitolojiyi sevdirmek amacıyla yazdığı İkiz Gezginler serisinin okurla ilk kez buluşmasının üzerinden 25 yıl geçti.

Okurlarını Efes’ten Troya’ya, Kaz Dağı’ndan Bursa’ya, Anadolu’nun efsanelerle dolu antik yörelerinde gezintiye çıkaran seri, hem eğlendirici hem de bilgilendirici yapısıyla çocuk edebiyatımızın öncü eserleri arasında yer alıyor.

İkiz Gezginler İstanbul'da adlı kitapta ise yaşadıkları kent İstanbul'u gezdirdiler okurlara. Dünyanın en büyük üç imparatorluğuna başkentlik etmiş bu eşsiz kentin Sultanahmet Meydanı'nda Roma Dönemi'ne dönüp heyecanla gladyatörleri izlediler, Ayasofya'da Bizans imparatorunun hayaletiyle şakalaştılar, Sultanahmet Camisi'nde Osmanlı'nın muhteşem çinilerini gördüler ve İstanbul'un farklı köşelerinde gezip eğlenirken kentin geçmişiyle bugünü arasında efsane dolu yolculuklar yaptılar.

TROYA SAVAŞI'NIN İÇİNDEN...

Serinin İkiz Gezginler Troya'da adlı kitabında, Çanakkale'deki antik Troya kentindeydi Peri ile Ege. Burada tanıştıkları Esin Perisi onları Troya efsanelerinin içinde dolaştırdı. Zeus'un sarayındaki düğün şölenine konuk olup Antik Çağ yemeklerini tattılar, Kaz Dağı'nda tanrıçalar arasında yapılan dünyanın ilk güzellik yarışmasını izlediler, derken kendilerini ünlü Troya savaşının içinde buldular.

İKİZ GEZGİNLER

İkiz Gezginler Güneş'in Sarayında adlı kitapta Peri ile Ege'nin yolu bu kez bulutların tepesine, Güneş'in sarayına düştü. Altın ışıklı sarayında oturan adamın güneş tanrısı değil, mitolojinin Helios'u, yani Güneş'in ta kendisi olduğunu gördüler. Orada, babasının yerine geçmek isteyen Güneş'in oğlunun gökyüzünde başlayıp yeryüzünde biten fantastik serüveni bekliyordu onları. Serinin en yeni halkası İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde ise, Peri ve Ege'nin bu kez Bursa ve çevresindeki serüvenlerini konu ediniyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com