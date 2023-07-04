Çocukların sorunlarına yoğunlaşan kaynak bir kitap: Çocuklarda 20 Psikolojik Problem ve Çözümü Uzman Klinik Psikolog Fazilet Seyitoğlu, bu kitabında klinik tecrübelerine dayanarak, yaşamın içinden örneklerle günümüz çocuklarının ve ebeveynlerinin sorunlarına işaret ediyor ve en temel çözüm önerilerini sunuyor.

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Günümüz çocuklarını anlamak da onlarla anlaşmak da zor bir mesele… Peki, bildiğimiz dünyanın dışında algıları ve kendilerine özgü davranış kalıplarıyla yetişkinler tarafından sorunlu olarak etiketlenen bu çocuklarla yaşamı paylaşmanın yollarını nasıl bulacağız?

Hayatın ve tedavinin içinden yaşayan örneklerle... Onlar, tam anlamıyla “zamane” çocukları. Onlarınki anne babalarının çocukluklarına benzemiyor.

Onların dünyası cep telefonlarının, bilgisayarların hâkim olduğu bir dünya. Onlar düşe kalka büyümüyorlar, tozu toprağı bilmiyorlar. Yazar ve psikolog Fazilet Seyitoğlu'nun yazdığı bu kitapta çocuklara yönelik davranış bilimlerini okuyacaksınız.

Her anne babanın mutlaka istifade etmesi gereken bu değerli eser, önemli kaynak özellikte. Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren zamanla davranışları yaşadıkları aile ortamına göre şekilleniyor.

Altın değerinden tavsiyeler...

Buna göre annelerin, babaların çocukların yanında onları zihin dünyalarını bulandıracak davranışlardan, söylemlerden kaçınmaları gerekiyor. Fazilet Seyitoğlu, hem bu uyarıları yazıyor hem de geleceğin nesilleri için altın değerinden öğütler veriyor.

Başları hiperaktiviteyle fena halde dertte, fobileri var, narsisizmden mustaripler, daha yalnız büyüyorlar, okula gitmek, arkadaş edinmek onlar için daha zor.

"Biz görmedik onlar görsün"

Onlar, çoğunlukla problemli çocuklar. Anne babaları ise daha çok şey bilseler de geleneğin bilgeliğinden kopuyorlar. “Biz görmedik onlar görsün” derken ölçüyü kaçırıyorlar.

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Davranışlarda temel yaklaşım

Uzman Klinik Psikolog Fazilet Seyitoğlu, uzun yıllara dayanan klinik deneyimlerini aktardığı bu kitabında, “zamane” çocuklarının ve anne babaların problemlerini teşhis ediyor, anne babalara, davranışa yönelik çok temel yaklaşımlarla çözüm önerileri sunuyor.

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