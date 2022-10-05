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    Çocukların Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirler Tayyip Dede adında kitap oldu

    Yazar ve yönetmen Fatma Korkutata, 81 ilden çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirleri, Tayyip Dede adıyla kitaplaştırdı.
    • 05.10.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 14:41
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    Çocukların Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirler Tayyip Dede adında kitap oldu

    Yönetmen ve yazar Fatma Korkutata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerdeki çocuklarla olan ilişkisinden çok etkilenerek Tayyip Dede başlıklı bir eser kaleme alan Korkutata, eserde Erdoğan'ın çocuklarla olan sohbetlerine ve konuşmalarına da yer verdi.

    Çeşitli illerde dolaşarak çocukların Tayyip Dede'ye dair hayallerini de dinleyen Korkutata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla olan bağını uzun süredir takip ettiğini söyledi.

    "Çocukları seven bir Cumhurbaşkanı"

    AA'da yer alan habere göre; Fatma Korkutata, bugüne kadar Tayyip Dede başlığıyla birçok video ve haber yapıldığını belirterek, "Dinamik bir Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda çocuklara olan o sevgisiyle, şefkatiyle çocukları torunları gibi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı.

    Çocukların Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirler Tayyip Dede adında kitap oldu #1

    Çocukların Tayyip Erdoğan için yazdıkları şiirler Tayyip Dede adında kitap oldu #2

    "81 ilde çocuklarla tek tek görüştüm"

    Korkutata, Tayyip Dede kitabına başlarken önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğunu da kaleme aldığını dile getirerek, "Ondan sonra da bana en büyük ilham kaynağı olan ülkemizdeki çocukların Tayyip Dedeleriyle buluşmalarını gördüm. Ona ulaşmak isteyen çocukların çabalarını da gördüm. Çocuklarla konuştuktan sonra 'biz Tayyip Dedemize sesimizi nasıl duyurabiliriz' dediler. Ben de onların sesi olmaya niyet ettim. Adana'dan Düzce'ye, Zonguldak'a 81 ilde çocuklarla tek tek görüştüm. Gidemediğim şehirlerdeki çocuklarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla birebir yüz yüze görüştüm. Ama çoğu yere gittim ve o topraklardaki çocukların dedelerine olan özlemini birebir yaşadım" dedi.




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