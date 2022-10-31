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    Çocuklarınızla birlikte kitap okuyunca bakın neler oluyor

    Haftanın 7 günü, günde sadece 20 dakika birlikte kitap okuyan bir ailenin her yıl 121 saatten fazla okuma yaptığını hiç düşündünüz mü? Çocuklarınızla birlikte okuma alışkanlığın faydaları içeriğimizde
    • Özel Yazı
    • 31.10.2022 - 22:28
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    Çocuklarınızla birlikte kitap okuyunca bakın neler oluyor

    Beynimiz karmaşık devreler ve sinyaller bütünü , kitap okurken bu sinyal ve devre ağlarını güçlendirdiğimiz bir başka deyişle beynimizi beslediğimiz artık bilinen, ispatlanmış bir gerçek. Kitap okumak küçük yaşlardan itibaren alışkanlık, hobi haline getirilirse sürdürülebilirliği bir o kadar kolay ve keyifli bir meşgale.

    Çocuklarınızla özel aile zamanı boyunca güçlü bağlar kurmanızı sağlar

    Birçok aile okul, iş ve diğer ders dışı etkinliklerle yoğun bir programa sahip, ancak günde sadece 20 dakikayı oturup birlikte okumak için değerlendirmek ailede sonsuza kadar sürecek bağlar yaratabilir. Unutmayın ailecek yapılan aktiviteler çok değerlidir ve bu kişiye kendini değerli hissettirir.

    Çocuklarınızla birlikte kitap okuyunca bakın neler oluyor #1

    Zevk için okumayı öğretmiş ve kitap sevgisini teşvik etmiş olursunuz

    Ebeveynlerinin zevk için okuduğunu gören çocukların bunu rol model olarak alıp kendilerinin yapması daha olasıdır ve tüm aile dahil olduğunda bu, okumanın sadece okul veya iş için olmadığı mesajını güçlendirir. Bu farkındalık keyif alarak sürdürülebilir bir okuma alışkanlığının temelini atar.

    Hem kendiniz hem de çocuklarınızın kelime dağarcığının genişlemesine yardımcı olursunuz

    Yaşınız ne olursa olsun ne kadar çok okursanız, kelime dağarcığınız o kadar iyi olur. Birlikte yaptığınız okumalar sayesinde çocuklarınız zengin kelime dağarcığı sahip, kendini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişirler.

    Çeşitli konularda sohbet etme fırsatı yaratır

    Bazen çocuklarınızla zor konular hakkında konuşmak güç olabilir, ancak okumak bu tür konuları ailenize tanıtmanın harika bir yoludur. Bu, duygu ve görüşleri paylaşmanın ve bir birim olarak birlikte öğrenmenin harika bir yolu olan ailedeki herkes arasında tartışmayı teşvik edebilir.

    Yeni deneyimler yaşamanıza fırsat tanır

    Yeni bir şey hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarından biri bir hikayedir. Hayat hızlı olur ama hepsi bir anda değil. Birlikte okumak, ailenize, çocukların gerçek hayatta henüz deneyimlememiş olabileceği kitaplarda yeni şeyler deneyimleme şansı vererek, soru sorma ve birbirleriyle daha fazla bağlantı kurma fırsatı verecektir.

    Çocuklarınızla birlikte kitap okuyunca bakın neler oluyor #2

    Ahlak değerler ve duygular hakkında mesajları kolaylıkla verirsiniz

    Yukarıdaki paragrafa benzer şekilde, kitapların çoğunda hikaye için bir tür ders veya ahlaki değer bulunur, bu nedenle bu, birlikte okurken bu konuları incelemenin harika bir yoludur.

    Ekran süresini azaltmaya yardımcı olur

    Günümüzde, özellikle iş ve eğitimler esnasında ekran zamanı oldukça belirgin. Ekranlardan uzaklaşmak ve birlikte iyi bir kitabın tadını çıkarmak için zaman ayırmak, hem gözlerinizi dinlendirecek hemde herkese rahatlama ve birbirlerinin keyfini çıkarma zamanı verecektir.

    Hayal gücünüzü birlikte kullanmaya fırsat tanır

    Hepimiz her gün gerçek dünya sorunlarıyla karşı karşıyayız, o halde neden ara verip bir kitap alıp hepimizin içinde bulunan hayal gücü kasını çalıştırmıyoruz? Harika bir kitapla bir aile olarak bir maceraya atılın ve zihninize tüm olasılıkları keşfetme şansı verin.

    Birlikte bir etkinlik yapma şansı sunar

    Aileler her zaman kurgu hikayeler okumak zorunda değildir, tüm aile için bahçe işleri, el sanatları, yemek pişirme, herkesin katılabileceği açık hava etkinlikleri gibi etkinlikler içeren harika kurgusal olmayan kitaplar da vardır. Okuyup uygulamanın keyfini çıkarabilir harika vakitler geçirebilirsiniz.


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