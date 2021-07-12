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- Çocukluğumuzun kitabı Alice Harikalar Diyarında'nın çizimleri
Çocukluğumuzun kitabı Alice Harikalar Diyarında'nın çizimleri
Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabı için yaptığı çizimler, kitap kadar etkileyici özellikte...
- Özel İçerik
- 12.07.2021 - 13:21
- Güncelleme : 12.07.2021 - 13:28
Çocukluğumuzun kitabı Alice Harikalar Diyarında kitabının çizimlerinin nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bazı yazarlar kitabını yazarken okurların hafızasında yer edinsin diye çizimlerini de yapıyor.
Lewis Carroll da bu yazarlardan biridir. Lewis'in çizimleri kitabı kadar etkileyici... Kitabın yazarı Carroll, orijinal taslakta çizimlerin hepsini, yaklaşık 37 sepya rengi mürekkep çizim, kendisi oluşturdu.
İşte o çiizmlerden bazı örnekler...
Ergül Tosun
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