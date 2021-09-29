Çocukluktan aşina isler: O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz

O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz nostaljik tınısıyla aşina olduğumuz duygulara farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor.

Yetişkinler çocukların dünyasında farkında olmadan nasıl izler bırakıyor ve o çocuklar büyüdüklerinde ruhlarında taşıdıkları izleri nasıl anlamlandırıyor? Tüm bu acı-tatlı sürece ait anılar Şeyma Ünal’ın ilk kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz’de yer alan 10 bağımsız öyküde gün yüzüne çıkıyor. Yaş aldıkça kaybedilen merak duygusu bu kitapla yeniden ilişiyor ruhumuzun bir köşesine.

RUHA SAHİP YETİŞKİNLİKLER

Anne nasihatleri, kardeş kavgaları, arkadaşlıklar, büyük sofralar, uzun yolculuklar, yaz tatilleri, meyve ağaçları, düğünler, cenazeler, çocukluktan aşina olduğumuz anlar, anılar. Her birinde gözlem yeteneğini konuşturan çocukluğumuz ve bir renk, bir desen, bir kokuyla bizi yeniden o ana götüren ruha sahip yetişkinliğimiz bir araya geliyor.





İKİNCİ BASKIYI YAPTI

2. Baskısıyla okuyucuyla buluşan O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz için, "Uzun süredir zihnimde dolaşan kız çocuklarına kulak verdiğim, söylediklerini toparlayıp kâğıda dökebildiğim ve karanlık odalardan kurtarıp aydınlığa çıkardığım için mutluyu" diyen Şeyma Ünal akıcı üslubuyla çocukluğa dair çarpıcı bir yüzleşme sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com