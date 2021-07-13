Çok okunan bir kitabın sırrı kullanılan bağlaç ve sıfatlarda

Çok okunan bir kitabın sırrı kullanılan bağlaç ve sıfatlarda

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, çok satan kitaplarda kullanılan bağlaçların belirgin özellik olduğu kanaatine varıldı.

Her yıl dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kitap yayınlanıyor. Yazarlar ve yayınevleri kitapların daha çok satması ve okunması için farklı yöntemlere başvuruyor.

Ancak 2014'te ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; çok satan bir kitabın iyi olması ya da konunun sıra dışı olmasıın yanı sıra, kitapta kullanılan zarf, sıfat, bağlaçların belirgin özellik olduğu saptandı.

İSTATİKSEL STİLOMETRİ

ABD'nin New York kentindeki Stony Brook Üniversitesi bilgisayar uzmanları, popüler bir kitabın özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla 'istatistiksel stilometri' adını verdikleri bir algoritma geliştirdi.

SÖZCÜKLER VE DİL BİLGİSİ

Araştırmacılar, geliştirdikleri algoritmayı bilim kurgudan şiire birçok alanda uyguladı. Bir kitabın ticari başarı elde edip edemeyeceğini yüzde 84 doğruluk oranıyla öngörebilen teknik, sözcüklerin ve dilbilgisinin kullanımını matematiksel olarak irdelemeye dayanıyor.

ŞANS FAKTÖRÜ

İnternet kütüphanesi olarak da bilinen "Project Gutenberg" arşivinden klasikleşmiş eserleri yükleyerek inceleyen bilim adamları, basılan bir kitabın çok satmasında ilginçlik, orijinallik, yazım tarzı ve öykünün ilerleyişi gibi bir dizi unsurun yanı sıra şans faktörünün de etkili olduğuna işaret etti.

BAĞLAÇ, FİİL, ZARF, SIFAT...