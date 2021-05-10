Çok okunan Bülbülü Öldürmek romanının yazılma hikayesi

Amerikalı yazar Herper Lee tarafından kaleme alınan ve tüm zamanların en çok okunan roman olan Bülbülü Öldümek, yazarın ününü yukarılara çıkartmıştır. Yazar, kitabın nasıl yazıldığını anlatıyor.

Amerikan edebiyatını derinden sarsan ve bugüne dek 60 milyon kopyadan fazla satan Bülbülü Öldürmek ve Tespih Ağacının Gölgesinde nasıl yazıldı. Harper Lee Türkçede ilk kez yayımlanan öyküsü: Benim İçin Noel'de anlatıyor.

Kitapta Harper Lee kullandığı sade ve anlaşılır dille adalet, eşitlik, özgürlük ve ırkçılık gibi kavramları 9 yaşındaki Scout adlı çocuğun gözünden anlatmaktadır.

O zamanki toplumun sosyal, siyasal, dinsel durumu hakkında bilgi sahibi olmakla beraber çocukların psikolojik durumu, davranışları gibi konularda da fikir sahibi olmaktayız.

TÜM ZAMANLARIN SEVİLEN KİTABI

Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi.







Sayfa: 360

Herper Lee

"ESKİ BİR HATIRANIN EBEDİ SIZISI"

Herper Lee anlatıyor; "Noel Günü New York’ta pek beklenmeyecek şekilde kar yağıyordu. Yaşadığım mucizeden sarsılmış halde pencereye gittim. Sokağın karşısında Noel ağaçlarının yumuşak siluetleri seçiliyor; çocukların gölgeleri şöminenin ışığıyla birlikte yanımdaki duvarda dans ediyordu. Yeni bir hayat şansı, tam ve adil. Cömertlikle değil sevgiyle verilmiş. Dudaklarından dökülen sana olan inancımız sözü. Yüzlerini kara çıkarmamak için elimden geleni yapacaktım. Aşağıdaki kaldırıma hâlâ kar yağıyordu. Kahverengi çatılar yavaş yavaş beyaza büründüler. Uzak gökdelenlerin ışıkları bir yolun ıssız sonundaki sarı işaretler halinde parlıyordu ve ben pencerede durmuş ışıklara ve kara bakarken eski bir hatıranın sızısının ebediyen geçtiğini hissettim. O an kitabı yazmaya karar verdim."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com