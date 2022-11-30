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    Çok okunan kitaplara imza aran Oscar Wilde'nin 122'inci ölüm yıl dönümü

    İrlandalı yazar Oscar Wilde pek çok esere imza attı ama en önemlisi kuşkusuz Dorıan Gray'in Potresi adlı romanıdır. Yazarın bugün 122'inci ölüm yılı...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:43
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    Çok okunan kitaplara imza aran Oscar Wilde'nin 122'inci ölüm yıl dönümü

    Tam adı O’Flahertie Wills Wilde olan Oscar Wilde, 19. yüzyıl dünya edebiyatının gördüğü belki de en sıra dışı yazardı. Hem edebiyat anlayışıyla hem de özel hayatıyla…

    Ünlü yazar 122 yıl önce bugün hayatını jaybetti. Sevgi ve saygıyla anıyoruz...

    Wilde, 16 Ekim 1854'te İrlanda’nın Dublin kentinde entelektüel bir ailede dünyaya geldi. İspanyol yönetmen Brian Gilbert tarafından 1997'de yazarın hayatı  "Wilde" adıyla sinemaya uyarlanmıştır.

    Annesi dönemin tanınan şairlerindendi, babası ise ünlü saygın bir göz doktoruydu. Anne-babasının aydın kişilikte olmaları, Wilde’ı daha sonraki zamanlarda edebiyata meyilli kılmıştır.

    Victorya çağının baskıcı, otoriter politikasına rağmen yazmaya devam eden Wilde üzerinde tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir.

    Toplum, Wilde'nin eserlerinden çok onun giyim tarzını ve özel hayatını konuşuyordu. Wilde’ın kadınsı kıyafetler giymesi toplumca yadırganmıştır.

    Ünlü yazar bütün bu eleştirilere kulağını tıkamış, hayatını istediği gibi yaşamıştır. Cinsel kimliği nedeniyle toplumu "ahlaksızlaştırdığı" gerekçesiyle 2 yıl hapisle  cezalandırıldı. (O dönem böyle bir yasa vardı)

    Çok okunan kitaplara imza aran Oscar Wilde nin 122 inci ölüm yıl dönümü #1

    Edebi kişiliği ve halk adamlığı

    Aristokrat ailede büyümesine rağmen, edebiyatın ve sanatın halka dönük olmasını savunmuştur. Hayatı boyunca özgürlük fikriyle yaşayan Wilde, Estetik Sanat Anlayışı Akımı çerçevesinde eserlerini yazmıştır. Yazmaya şiirle başlayan Wilde, 1878’de "Revenna" adlı şiirini yayınlamıştır.

    Newdigate Ödülü’ne bu şiiriyle değer görülen usta kalem, edebiyata böylece ilk adımını atmıştır. Oscar Wilde, 46 yaşına oyun ve şiir olmak üzere pek çok eser sığdırdı.

    Çok okunan kitaplara imza aran Oscar Wilde nin 122 inci ölüm yıl dönümü #2

    Eserleri...

    Vera veya Nihilistler (1880), Padova Düşesi (1883), Lady Windermere’nin Yelpazesi (1892), Ehemmiyetsiz Bir Kadın (1893), Salome (1893), İdeal Bir Koca(1895), Ciddi Olmanın Önemi (1895), Kutsal Metres (1894), Mutlu Prens (1888), Bir Floransa Trajedisi (1894), Ravenna (1878) Reading Zindanı Baladı (1898) gibi eserleri kaleme alan yazar, Londra’da bir otel odasında yoksulluk içinde hayatını kaybettiğinde takvimler 30 Kasım 1900’ü gösteriyordu.

    Çok okunan kitaplara imza aran Oscar Wilde nin 122 inci ölüm yıl dönümü #3

    Tek roman: Dorian Gray'ın Portresi

    Oscar Wilde’nin yazdığı tek roman olan Dorian Gray’in Portresi, 1890’da yayınlanmıştır. Roman okuyucularla buluştuğunda oldukça yankı uyandırmıştır. Kitap, övgü almakla beraber eleştirilerin de odağında olmuştur. Yazarın felsefi bir dille kaleme aldığı roman, Wilde’ın en çok okunan ve bilinen eseridir.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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