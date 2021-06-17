Çok satan bir romanın sırrı ne, yayıncılar anlatıyor

Türkiye'de çok satan bir kitabın, romanın sırrı yayınevlerinin genel yayın yönetmenleri ve editörleri anlattı.

Günümüzde birçok kişi, televizyonu, bilgisayarı ve sinemayı kitaplara tercih ediyor. Bir çeşit zihin tembelliği söz konusu; entelektüel çaba gerektiren ciddi kitaplar birkaç istisna dışında okumuyor.

Öte yandan Dan Brown, J.K. Rowling, Stephen King, Stieg Larsson, Adam Fawer, Stephenie Meyer, Paulo Coelho, Jean-Christophe Grangé, Umberto Eco gibi yazarların tüm romanları tüm dünyadaki gibi Türkiye’de de çok satıyor. Edebiyat Haber'de yer alan habere göre, çok satan bir romanın sırrı bazen belirsiz olabiliyor.

İşte bazı isimlerin görüşleri..

Demet Altınyeleklioğlu (Moskof Cariye Hürrem romanının yazarı)

"Günümüzde birçok kişi, televizyonu, bilgisayarı ve sinemayı kitaplara tercih ediyor. Bir çeşit zihin tembelliği söz konusu; entelektüel çaba gerektiren ciddi kitaplar birkaç istisna dışında okumuyor. Öte yandan Dan Brown, J.K. Rowling, Stephen King, Stieg Larsson, Adam Fawer, Stephenie Meyer, Paulo Coelho, Jean-Christophe Grangé, Umberto Eco gibi yazarların tüm romanları tüm dünyadaki gibi Türkiye’de de çok satıyor."





"BİR FORMÜLÜ YOK"

Deniz Yüce (editör)

"Çok satan bir kitap yazmanın formülü yok. Ama bazı tavsiyelerim var: Yazmadan önce okumak, okumak, okumak… Sonra da içinden geldiği gibi yazmak… "Yazmadan yapamıyorum" diyen yazarlar olmalı. Okur, kendini kahramanın yerine koyabildiği, mekanı ve atmosferi zihninde canlandırabildiği hikayeler istiyor ve dil oyunlarından ziyade kolay takip edilecek cümleleri yeğliyor. Galiba biraz da hayat üzerine formüllere ihtiyaç duyuyor. Mutlu olmanın yollarını gösteren kitapların çok satmasının sebebi bu. Öte yandan okurun yüreğine dokunmak şart. İnsanların yüreğine dokunan birçok hikaye yeterinci iyi pazarlanmadığı için kıyıda köşede unutuluyor."





Ilgın Sönmez Toydemir (Artemis Yayınları Yayın Koordinatörü)

"Çok okunmak isteyen biri, önce kitap kurdu, sonra dil ve hikaye cambazı olmalı. Psikolojiden ve sinemadan anlamalı. Matematik ve ekonomi yönü güçlü olmalı. Ekonomi duygusu olmayan biri, hikayesini gereksiz karakter ve ayrıntılarla doldurur. Matematik duygusu olmayan biri ise anlatır da anlatır… Bence müzik ve mimari bilgisi de gerekli. Romancı için ‘bulmak’ önemlidir. O özü bulduktan sonra yazar romanını bir ayda da yazar, üç yılda da… Yazar adaylarına şunu da tavsiye ederim: Yazdıklarınızı güvendiğiniz birine okutun. Gözlerine bakın. Gözleri parlıyorsa, tamamdır. Sadece şöhret ve para hayalleri kurarak yazmaya çalışan, 50 adet A4′ten sonra Marquez kesilen tiplerin hiçbir şansının olmadığının altını kalın kalın çizmek isterim."





Meltem Erkmen (Epsilon Genel Yayın Yönetmeni)

"Nasıl bir kitap yazarsam çok satar?” sorusunu soran bir yazarın başarılı olabileceğine inanmıyorum. Çünkü çok satan kitap yazabilmek çok başka bir yaratıcılık ve sezgi istiyor. Eğilimleri hissetmek, özlem ve beklentilere hitap etmek, sonra da bunları okuyucunun beynine ya da yüreğine dokunacak biçimde kaleme almak gerek. Alacakaranlık dizisinin yaratıcısı Stephenie Meyer’in başarısı burada gizli. Aşk kavramının içi o kadar boşaltılmış, tutkulu ve güçlü bir aşka özlem o kadar artmıştı ki, Meyer romanlarıyla böyle aşkların hâlâ yaşanabileceğini gösterdi, hatta okurlarına "Keşke vampir sevgilim olsa" dedirtti.



Ergül Tosun

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