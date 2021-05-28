Çok satan kitabın formülü: Karakterin kadın olması

Amerikan yayınevlerinin ortak kurduğu platform HipType'dan çok satan kitap formülü: Bir kadın başkahramanın 375 sayfalık aşk serüveni...

Amerikalı yayınevlerinin ortak kurduğu platform HipType, en çok ses getiren romanlardan, kimseciklerin bilmediği ve sadece birkaç yüz kişinin okuduğu eserlere kadar, sayısız kitabı mercek altına alarak, çok satanlar listesinde yer alan kitapların formülü açığa çıkarıldı.

Bu formülle, satış garantili bir kitabı kaleme almak için ne yapmak gerektiği de sır olmaktan çıktı. HipType’ın analizlerinden okurlar da kaçamadı, okuma alışkanlıkları didik didik en ince ayrıntısına kadar analiz edildi.

KALIN SAYFA ÖNEMİ

Analize göre, mesela çok satan bir kitabın ortalama uzunluğu 375 sayfa olmalı. Bu sınırı çok fazla aşmak ise bir hayli riskli, çünkü araştırmada okurların yüzde 74’ünün 400 sayfanın üzerinde bir kitabı bitirmediği ortaya çıkıyor.

Eğer bölümler de 12 sayfayı geçmez ise, okurlara büyük iyilik yapmış olursunuz: Ortalama aralıksız okuma süresi 12 ila 20 dakika arasında.

Ortalama okuma hızı ise saatte 40 sayfa olduğundan, okurların hikâyeyi bölümün ortasında bırakmalarını herhalde istemezsiniz.

KAHRAMANINIZ KADIN OLMALI

Başkahramanı kadın olan kitapların çok satanlar arasına girme şansı yüzde 40 daha fazla. Aslında erkeklerin, başkahramanı erkek olan kitaplara 10 kat daha fazla yöneldiği bir gerçek.

Ama çok kitap satmak için erkeklerden medet umarsanız, büyük yanılgıya düşersiniz. Çünkü kadınların bir kitabı baştan sona okuma oranı, erkeklere nazaran yüzde 50 daha fazla.