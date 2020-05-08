Çok satan kitaplar - 08 Mayıs 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Bu hafta, çok satanlarda ilk sırada yine "Şeker Portakalı" var. Onu takip eden isimlerden "Simyacı" ise, haftalardır çoksatanlarda ve bu hafta ikinci sırada. Ardından da yine pandemi günlerinin en çok okunan romanlarından "Körlük" geliyor...

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

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