Çok satan kitaplar - 12 Haziran 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Bu hafta, çok satanlarda ilk sırada yine geçen hafta listeye giriş yapan o isim var: "Ben Kazanmadan Bitmez". Bircan Yıldırım'ın, geçen hafta sekizinci sıradaki"Hayat Cesurlara Torpil Geçer" kitabı ise, bu hafta yedinci sıraya yükseliyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Körlük"...

BEN KAZANMADAN BİTMEZ

Sen kazanmadan bitmeyecek bu hikâye...

Çünkü kaybetmek için doğmadın. Bunun ne doğaya, ne evrene, ne de ilahi sisteme bir faydası var. Kazanmayı hak etmek üzere yaratıldın. Bu yüzden hep kazanmaya zorlamaya devam edecek seni sistem. İş ki, nasıl kazanmak gerektiğini bil. Hayat bir ödül değil, bir hak ediştir. Hayatı hak edenindir mutluluk ve düzen.

Ben Kazanmadan Bitmez

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

ŞEKER PORTAKALI Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor. Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos Çev.: Emrah İmre Can Yay. S.: 182 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

YABANCI

1942'de yayımlanan Yabancı, romanca, tiyatro yazarı ve düşünür olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yalnız Fransa'da değil tüm dünyada kuşağının sözcüsü ve yol göstericisi olarak kabul edilen Albert Camus'nün, ilk ve en çok ses getiren yapıtıdır. Romanda, bir Arap'ı öldüren ama bu suçtan çok, gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için dışlanan bir "yabancı" aracılığıyla, 20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşma anlatılır... Yabancı Albert Camus Çev.: Semih Tiryakioğlu Can Yay. S.: 110 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 184 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

SİNEKLERİN TANRISI

"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir.

Sineklerin Tanrısı

William Golding

Çev.: Mina Urgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 261

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır... Yıldırım aynı yere iki kere düşer mi? Düşer... İki kere de düşer, üç kere de. Yeter ki yağmurun altında durmaya cesaret et...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

OTOMATİK PORTAKAL

Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından.

Otomatik Portakal

Anthony Burgess

Çev.: Aziz Üstel

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 171

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

KALBİMİN CAN MAYASI

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren

yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 152 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap