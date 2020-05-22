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    Çok satan kitaplar - 22 Mayıs 2020

    Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.
    • Özel İçerik
    • 22.05.2020 - 13:26
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    Çok satan kitaplar - 22 Mayıs 2020

    Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yeniden "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Momo" ve "Körlük"...

    Ayrıca "Yabancı", dokuzuncu sıradan yeniden, "Otomatik Portakal" da son sıradan listeye giriş yapıyor...

    haftanın çok satan kitapları

    ŞEKER PORTAKALI

    Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

    Şeker Portakalı

    Jose Mauro de Vasconcelos

    Çev.: Emrah İmre

    Can Yay.

    S.: 182

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    MOMO

    Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

    Momo

    Michael Ende

    Çev.: Leman Çalışkan

    Pegasus Yay.

    S.: 304

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın yeni çıkan kitapları

    KÖRLÜK

    Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

    Körlük

    Jose Saramago

    Çev.: Işık Ergüden

    Kırmızı Kedi Yay.

    S.: 336

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    ALLAH'IM BEN GELDİM

    ‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
    ‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

    …gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.

    Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.
    Günde 5 defa kendine de söyle.
    Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

    ‘Allah'ım ben geldim!’

    Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

    Hatice Kübra Tongur

    Hayy Kitap

    S.: 144

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

    BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

    Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

    Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

    İlber Ortaylı

    Kronik Kitap

    S.: 288

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    KIRMIZI PAZARTESİ

    Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya’da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi, yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruhçözümü niteliği de kazanmış oluyor.

    Kırmızı Pazartesi

    Gabriel García Marquez

    Çev.: İnci Kut

    Can Yay.

    S.: 120

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    HAYVAN ÇİFTLİĞİ

    Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren

    yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

    Hayvan Çiftliği

    George Orwell

    Çev.: Celal Üster

    Can Yay.

    S.: 152

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    haftanın çok satan kitapları

    SİMYACI

    Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

    Simyacı

    Paulo Coelho

    Çev.: Özdemir İnce

    Can Yay.

    S.: 184

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    YABANCI

    Albert Camus'nün ( 1913-1960) en tanınmış, en çok yabancı dile çevrilmiş, en çok incelenmiş ve hala en çok satan kitaplar arasında yer alan Yabancı, aynı zamanda yazarın en gizemli yapıtı. Ölümün egemen olduğu bir varlıkın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi Meursault, bir simge kahraman değildir, adı olmayan bir Yabancıdır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve edilgenliği, işte bu boş bilincin ürünüdür. Yabancı, büyüleyici gücünü, içinde barındırdığı trajedi duygusuna borçlu: Bir türlü ele geçirilemeyen anlamın sürekli aranması, bilinç ile toplumsal dünya arasındaki çatışma...

    Yabancı

    Albert Camus

    Çev.: Ayça  Sezen

    Can Yay.

    S.: 111

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    OTOMATİK PORTAKAL

    Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından.

    Otomatik Portakal

    Anthony Burgess

    Çev.: Aziz Üstel

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 171

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

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