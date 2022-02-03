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    Çok satan kitaplar, çok beğenilmiyor

    Çok satan kitaplar çoğu zaman beğenilmiyor. Yani burada öne çıkan etken çok satanların bazen çok beğenilmediği gerçeği...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 08:52
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    Çok satan kitaplar, çok beğenilmiyor

    Türkiye'de ve dünyada başucu olan pek çok kitap var. Dünya edebiyatına mal olmuş kitapları saydığımızda elbette çok beğeniliyordur. Ama bunu çoğu kitap için söyleyemeyiz.

    Türkiye'de aylarca liste başı yapan kitaplar var. Okurların büyük merakla ve ilgiyle okuduğu kitaplar bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor. Büyük heyecanla kitapçıya gidilip alınan kitaplar, okundukdan sonra aynı etkiyi yaratmadığı yönünde görüşler mevcut.

    Çok satan kitaplar, çok beğenilmiyor #1

    ÇOK SATAN KİTAP

    Çok satan kitaplar yukarıda da bahsettiğimiz gibi okunduktan sonra ilk başlarda yarattığı heyecanı yaratmıyor. Okurların tercih ettiği yazarlar da bu durumun farkındalar mı pek bilinmez.


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