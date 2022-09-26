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    Çok sesli dostluğun hikayesi: Beşinci Kat

    Gülayşe Koçak, Beşinci Kat adlı kitabında, unutulmaya yüz tutmuş dostlukları ve arkadaşlıkları yeniden hatırlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:07
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    Çok sesli dostluğun hikayesi: Beşinci Kat

    Gülayşe Koçak, Beşinci Kat’ta, farklı karakterlere sahip üç kadının zaman zaman dayanışarak, zaman zaman da çatışarak büyüttüğü “çoksesli” dostluğun hikâyesini anlatırken, merdiven boşluğuna takılıp kalmış çocukluk travmalarına, hayal kırıklıklarına, korkulara ve özlemlere de ses veriyor:

    Çok sesli dostluğun hikayesi: Beşinci Kat #1

    Sayfa: 332

    Yaşamın ahengini selamlayan roman

    Bir apartmanın yarı karanlık kapıcı dairesinden en üst kattaki tekinsiz ama albenili aydınlığa uzanan fısıltılar yıllanmış sırları, kilitli odaları, bastırılmış öfkeleri ve kaçınılmaz bir yüzleşmeyi haber veriyor.

    Bir viola da gamba ezgisinin hüznünü de, neşesini de satır aralarına taşıyan, yaşamın ahengini selamlayan bir roman Beşinci Kat.


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