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    Colleen Hoover'ın aşk, ihanet ve şarkılarla örülü romanı: Belki Bir Gün

    New York Times çoksatanlar listesinin yıldızlarından Colleen Hoover’ın romantik, eğlenceli, umutlu ve duygusal romanı Belki Bir Gün...
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 10:51
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    Colleen Hoover'ın aşk, ihanet ve şarkılarla örülü romanı: Belki Bir Gün

    New York Times çoksatanlar listesinin yıldızlarından Colleen Hoover’ın romantik,eğlenceli, umutlu ve duygusal romanı Belki Bir Gün, Epsilon logosuyla ilk kezTürkçe olarak raflarda! Şarkıların, aşkın ve ihanetin iç içe geçtiği, iniş çıkışlarladolu romanında Hoover, kalbin yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla şaşırtıyor.

    Belki Bir Gün, müziğe ve kelimelere tutkuyla bağlı iki insanın özgün hikâyesinden çok daha fazlası... Aşkın ve duyularımızın sınırlarını zorlayan Sydney ve Ridge’in bütün dürüstlükleriyle yazdıkları tüm şarkıları Griffin Peterson, Colleen Hoover okurları için özel olarak seslendiriyor.

    Sıra dışı bir okuma

    Roman boyunca ortaya çıktıkları sırayla dinlenebilen şarkılar, Belki Bir Gün’ü okuyanlara sıra dışı bir okuma sunuyor.

    Colleen Hoover ın aşk, ihanet ve şarkılarla örülü romanı: Belki Bir Gün #1

    Sayfa: 408

    Kitaptan

    Sydney’nin dört dörtlük bir hayatı vardır. Üniversitede sevdiği bölümde okuyordur, ayakları üzerinde durmasını sağlayan bir işe ve büyük bir aşkla bağlı olduğu harika bir erkek arkadaşa sahiptir. Ta ki karşı balkonda gitar çalan gizemli adam Ridge, ona erkek arkadaşının kendisini aldattığını söyleyene kadar…

    Colleen Hoover ın aşk, ihanet ve şarkılarla örülü romanı: Belki Bir Gün #2

    Karşı konulmaz bir yakınlaşma

    Süprizlerle dolu bir müzisyen olan Ridge, Sydney’ye hayatını yeniden kurması için müziğinin ve evinin kapılarını açar ve beraber şarkılar yapmaya başlarlar. Ancak bu müzikal birliktelik hiç hesapta olmayan zorlukları ve karşı konulmaz bir yakınlaşmayı beraberinde getirecektir.


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